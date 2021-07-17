17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися
У п'ятницю, 17 липня, в світі відзначають , День народження «Діснейленду», День міжнародного кримінального правосуддя і День емодзі.
В Іраку 17 липня святкують День революції, в Лесото – День короля, в Фінляндії – День демократії, в Республіці Корея – День Конституції, а в Пуерто-Ріко – День Рів’єри.
Яке церковне свято
За календарем 17 липня вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського, великого князя, який за життя сприяв поширенню християнської віри, створив понад 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православній церкві. 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.
День народження Діснейленду
Діснейленд - парк розваг в місті Анахаймі, що перебуває під управлінням Walt Disney Parks and Resorts - підрозділу компанії Уолт Дісней. Перший з тематичних парків Уолта Діснея було відкрито 17 липня 1955 року, ставши втіленням ідеї Уолта Діснея про парк, в якому був би відтворений світ мультфільмів і казок, де цікаво всім: і дорослим, і дітям.
Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя (World Day for International Justice)
Це свято було затверджено під егідою ООН в 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права «розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду».
Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.
Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МУС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, «уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства«.
Учасниками Римського статуту МКС є 111 держав.
Всесвітній день емодзі (World Emoji Day)
Це скоріше неофіційне свято, що з’явився в 2014 році, для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.
Слово «емодзі« походить від японських слів «картинка« і «символ«. Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емодзі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.
Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990-х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і в комп’ютери.
Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але в 2011 році компанія Apple включила набір емодзі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.
Всесвітній день емодзі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято веб-сайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емодзі.
У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флеш-мобах, використовуючи соціальні мережі і будь-які можливості, що надаються інтернетом.
Народні прикмети на 17 липня:
- На деревах з'явилися жовте листя - буде рання осінь.
- Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
- Багато ос - взимку буде холодно.
- Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.
Що не рекомендується робити 17 липня:
- Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
- Лаятися і лихословити - це може погано відбитися на здоров'ї.
- Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.
- Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.
У кого іменини 17 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.
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