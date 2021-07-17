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    17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Щорічно 17 липня відзначається неофіційне свято &ndash; Всесвітній день емодзі - 17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Щорічно 17 липня відзначається неофіційне свято – Всесвітній день емодзі
    Фото: pixabay.com

    Сьогодні не рекомендується здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися

    У п'ятницю, 17 липня, в світі відзначають , День народження «Діснейленду», День міжнародного кримінального правосуддя і День емодзі.

    В Іраку 17 липня святкують День революції, в Лесото – День короля, в Фінляндії – День демократії, в Республіці Корея – День Конституції, а в Пуерто-Ріко – День Рів’єри.

    Яке церковне свято

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    За календарем 17 липня вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського, великого князя, який за життя сприяв поширенню християнської віри, створив понад 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православній церкві. 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.

    День народження Діснейленду

    Діснейленд - парк розваг в місті Анахаймі, що перебуває під управлінням Walt Disney Parks and Resorts - підрозділу компанії Уолт Дісней. Перший з тематичних парків Уолта Діснея було відкрито 17 липня 1955 року, ставши втіленням ідеї Уолта Діснея про парк, в якому був би відтворений світ мультфільмів і казок, де цікаво всім: і дорослим, і дітям.

    Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя (World Day for International Justice)

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Це свято було затверджено під егідою ООН в 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.

    Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права «розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду».

    Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.

    Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МУС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, «уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства«.

    Учасниками Римського статуту МКС є 111 держав.

    Всесвітній день емодзі (World Emoji Day)

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Це скоріше неофіційне свято, що з’явився в 2014 році, для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.

    Слово «емодзі« походить від японських слів «картинка« і «символ«. Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емодзі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.

    Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990-х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і в комп’ютери.

    Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але в 2011 році компанія Apple включила набір емодзі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.

    Всесвітній день емодзі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято веб-сайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емодзі.

    У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флеш-мобах, використовуючи соціальні мережі і будь-які можливості, що надаються інтернетом.

    Народні прикмети на 17 липня:

    • На деревах з'явилися жовте листя - буде рання осінь.
    • Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
    • Багато ос - взимку буде холодно.
    • Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

    Що не рекомендується робити 17 липня:

    • Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
    • Лаятися і лихословити - це може погано відбитися на здоров'ї.
    • Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.
    • Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

    У кого іменини 17 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.

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    Теги: свята Римський статут Міжнародний кримінальний суд соціальні мережі правосуддя традиції
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    17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони