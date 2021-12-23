Військовий облік для жінок, провокації Путіна та «держзрада» Зеленського. 23 грудня за хвилину

Представниці професій, включених до оновленого списку військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до кінця наступного року

Путін відмовився надати гарантії ненападу на Україну, Кабмін планує запустити новий ресурс із комунальних послуг, Україна продовжила заборону російських товарів

Нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» подали повідомлення «про злочин» президента Володимира Зеленського та його оточення до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

У повідомленні про кримінальне правопорушення, зокрема, зазначено: «за канденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора».

«Йдіть ви зі своєю стурбованістю». Путін відмовився надати гарантії ненападу на Україну

Очільник Росії Володимир Путін під час своєї традиційної щорічної пресконференції заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну.

Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Також Путін анонсував переговори з США щодо нерозширення НАТО

Жінок поставлять на військовий облік. Як це відбуватиметься

Взяття жінок на військовий облік, яке невдовзі розпочнуть Збройні сили України, здійснюється, зокрема, для того, щоб з'ясувати, яка кількість жінок, що мають дефіцитні спеціальності, потенційно можна залучити до військової служби в разі нагальної потреби.

Також вагітність чи наявність малолітніх дітей не позбавляє жінок статусу військовозобов’язаних, отже, вони все одно підлягають взяттю на військовий облік.

В Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг

Кабмін планує запустити новий ресурс із комунальних послуг. Це проєкт-система під назвою «Простір житлово-комунальних послуг», повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг», – повідомив він.

СБУ оголосила підозру керівнику російської військової компанії «Вагнера»

Служба безпеки України оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера», який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим. Росіянин, за даними слідства, причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни.

Україна продовжила заборону російських товарів: список

Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора. Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року. Відповідне рішення було оприлюднено під час засідання уряду 23 грудня.

Серед товарів, які заборонені до ввезення в Україну, – м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.