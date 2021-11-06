Новий скандал. Одіозний Кива розстріляв портрет Бандери (відео)

Ілля Кива у своєрідний спосіб «привітав» киян з днем звільнення міста від нацистів

Скандальний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Відео депутат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Політик у дуже своєрідний спосіб «привітав» киян з річницею звільнення міста від нацистських окупантів.

Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких портрет Степана Бандери.

«Ми, члени організації антифашистського руху «Патріоти – За життя», вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди і прадіди», – сказав нардеп.

Після цього Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені «цілі».

Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

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