Нардепи від «Голосу» розповіли, що керівництво партії «зливає» львівський осередок

Львівський осередок є найбільшим в партії, до нього входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників

Політрада партії «Голос» 28 вересня своїм рішенням відсторонила нардепа Ярослава Рущишина з посади голови львівської обласної організації партії. Про це повідомляється на сайті «Голосу».

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови осередку призначено заступника голови партії Андрія Осадчука.

Політрада «Голосу» звинуватила Рущишина у «відкритій співпраці з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції, спільному голосуванні з порушенням регламенту Верховної Ради; роботі в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою, відкритих діях, спрямованих на розвал партії та фракції, а також відсутності реакції львівської організації та її очільника».

На це звільнення вже відреагувало парламентське об'єднання «Справедливість», до якого входить Рущишин і ще 10 депутатів, які раніше вийшли з партії «Голос».

Вони звинуватило керівництво «Голосу» у рейдерстві львівського осередку.

«Рейдерство та розпродаж осередків партії «Голос» продовжується», – йдеться в заяві.

Депутати нагадали, що львівський осередок є найбільшим у партії, до нього входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників, і саме він дав найбільший відсоток рейтингу партії «Голос» на парламентських виборах.

За словами нардепів, «схожі кроки вже були здійснені в інших осередках» і «це робиться виключно для перепродажу місць під інші політичні сили, на каналах яких ці люди з’являються все частіше і частіше».

Нагадаємо, 16 червня фракція «Голос» офіційно розкололася: половина фракції перейшла у нове депутатське об'єднання «Справедливість». Згодом у «Голосі» розповіли про нове об'єднання.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження та провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.