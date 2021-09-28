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    Життя після «Голосу». Шоумен Притула заявив про створення власної партії

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    Сергій Притула планує створити власну політичну партію - Життя після «Голосу». Шоумен Притула заявив про створення власної партії
    Сергій Притула планує створити власну політичну партію
    фото Сергія Притули

    Про назву політсили та інші деталі Притула розповість найближчим часом

    Шоумен, популярний ведучий та ексучасник партії «Голос» Сергій Притула в ефірі «24 каналу» заявив, що створює політичну партію. Вона на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

    «Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду», – додав він.

    Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року: «першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія».

    «Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був «тим» інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича», – пояснив Притула.

    Нагадааємо, 7 червня телеведучий та політик Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили.

    Притула наголосив, що не йде з політики, а йде з партії, яка, на його думку, вже не відповідає своїм початковим засадам. Також він розкритикував керівництво політсили.

    У 2019 році на виборах до Верховної Ради Притула був 30-м номером у партійному списку політсили, і до парламенту не обрався. У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від «Голосу», посівши третє місце із результатом у 7,87%.

    Раніше «Главком» писав, що партія «Голос» тріщить по швах: нардепи Устінова та Юрчишин залишають політсилу.

    Останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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    Теги: телебачення депутат партії політика артист Сергій Притула парламент
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    Життя після «Голосу». Шоумен Притула заявив про створення власної партії