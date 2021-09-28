Життя після «Голосу». Шоумен Притула заявив про створення власної партії

Про назву політсили та інші деталі Притула розповість найближчим часом

Шоумен, популярний ведучий та ексучасник партії «Голос» Сергій Притула в ефірі «24 каналу» заявив, що створює політичну партію. Вона на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

«Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду», – додав він.

Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року: «першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія».

«Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був «тим» інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича», – пояснив Притула.

Нагадааємо, 7 червня телеведучий та політик Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили.

Притула наголосив, що не йде з політики, а йде з партії, яка, на його думку, вже не відповідає своїм початковим засадам. Також він розкритикував керівництво політсили.

У 2019 році на виборах до Верховної Ради Притула був 30-м номером у партійному списку політсили, і до парламенту не обрався. У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від «Голосу», посівши третє місце із результатом у 7,87%.

Раніше «Главком» писав, що партія «Голос» тріщить по швах: нардепи Устінова та Юрчишин залишають політсилу.

Останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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