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    Загинуть тисячі українців. Зеленський проти силового повернення окупованого Донбасу

    Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами&nbsp; - Загинуть тисячі українців. Зеленський проти силового повернення окупованого Донбасу
    Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами 
    фото: Офс президента

    Ціна наступу на раніше окуповані території Донбасу може бути дуже високою

    Президент Володимир Зеленський назвав ціну силового повернення тимчасово окупованих Росією Донецьких та Луганських областей. Він припустив, що це може одразу призвести до загибелі 40-50 тисяч наших військових.

    «Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали «вперед». Так не буде. Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей», – сказав Зеленський в інтерв'ю українським журналістам.

    Тим часом у Білому домі попереджають, що наступна фаза повномасштабної російської війни проти України може тривати кілька місяців. США вважають, що Росія змінить свої плани після суцільного провалу своїх початкових цілей. Країна-агресор спробує захопити Донбас і докладе багато зусиль, аби втримати Херсон, заблокувати Миколаїв. Росія продовжуватиме тиснути на Харків.

    Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

    За даними Пентагону, близько третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на Київ.

    Додамо, що військово-політичне керівництво Росії розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Володимир Зеленський Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    Загинуть тисячі українців. Зеленський проти силового повернення окупованого Донбасу