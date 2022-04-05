На Донеччині виявлено колаборантів. Очільник Донеччини повідомив деталі

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, у яких двох громадах області є підозри на колабораціонізм місцевої влади

Дві громади у Донецькій області підпадають під детальне розслідування щодо колаборантської діяльності місцевих чиновників

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко заявив, що питання щодо співпраці місцевої влади є до керівництва Мангушської та Нікольської об’єднаних територіальних громад. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Кириленка, він постійно взаємодіє із поліцією та СБУ, тому «чітко розумію, що і як відбувається на захоплених територіях, Нікольському, Мангушському районах». Голова Донецької ОВА зазначив, що керівник Мангушської ОТГ склав свої повноваження («Про це поки не було офіційних повідомлень», зазначив Павло Кириленко), але його заступники, люди зі складу громади уже почали співпрацювати з ворогом.

«Хто який вибір зробив після моїх прямих вказівок, будемо бачити і розуміти», – пояснив голова Донецької військової адміністрації.

Кириленко додав, що «є дві громади, які підпадають під детальне розслідування в рамках зареєстрованих проваджень СБУ — це Мангушська і Нікольська». Наголосивши, що керівники обох ОТГ чи їхні заступники публічно не заявляли про перехід на бік рашистських окупантів, військовий губернатор Донеччини все ж пояснив, що цих чиновників перевіряють спецслужби. Бо, додав Кириленко, «їм чітко було надано вказівку, як діяти, що брати з собою, коли виїжджати, куди рухатися далі».

Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації іншої східної області, Луганської, Сергій Гайдай розповідав про те, що окупанти надсилали пропозиції (а згодом і погрози) керівникам органів місцевого самоврядування регіону усіх рівнів.

Але, за словами Гайдая, на усю область знайшлося лише три населені пункти, керівники яких зрадили Україну і перейшли на бік ворога. Це Станиця Луганська, Мілове та Марківка. За словами військового губернатора Луганщини, сільський голова Мілового «дуже швидко злився», а керівник Марківської селищної ради взагалі заявив, що все життя мрія про «русскій мір».