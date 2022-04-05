Частина російських військ все ще націлена на Київ – Пентагон

Російські війська, що прямують до Білорусі, можуть повернутися в Україну

Близько третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на Київ. Тому столиця може залишатися під загрозою. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 4 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва (усього їх було біля 20 батальйонних тактичних груп. – Ред.), залишили цей район. Вони, ймовірно, вже в Білорусі, або на шляху туди.

«Це не означає, що Київ не перебуває під загрозою... І це не означає, що наземної загрози немає. Вони ще мають добру третину своїх сил проти Києва. Ніхто не стверджує, що Києву нічого не загрожує. Ми бачимо докази того, що вони змінюють пріоритет в бік Донбасу, де це веде до більшої війни», – повідомив високопосадовець Пентагону.

Щодо військових, які прямують до Білорусі, в Міністерстві оборони США вважають, що там вони можуть перегрупуватися та повернутися в Україну.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.



