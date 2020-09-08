Загострення на Донбасі: Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова



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Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова

Дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі наразі невідома

Міністерство закордонних справ Росії повідомило українській стороні, що міністр Сергій Лавров терміново відбув у відрядження. Дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі наразі невідома.

Про це в ефірі програми «Свобода слова« на ICTV заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що готовий до розмови з Лавровим і чекає на неї.

«Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову», – сказав міністр.

Кулеба переконаний, що, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, – це Російська Федерація.

Міністр зазначив, що доручення переговорити з Лавровим йому дав саме президент.

«Про що говорити? Перше питання: як пояснює Російська Федерація те, що сталося? Друге: чи залишається вона відданою режиму припинення вогню? І третє – обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися», – сказав міністр.

Крім того, Кулеба заявив, що Україна поінформувала ключових міжнародних партнерів про те, хто насправді зірвав перемир’я на Донбасі, і очікує на їхню реакцію.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.