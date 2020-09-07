«Кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального



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Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна»

Гроші мали надійти на рахунок берлінської клініки Шаріте, де зараз лікують Навального

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають «кухарем Путіна», перерахував 1 мільйон рублів на лікування опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на пресслужбу компанії Конкорд.

Гроші мали надійти на рахунок берлінської клініки Шаріте, де зараз лікують опозиціонера Навального.

«Нехай лікують доти, поки не одужає, тим більше він мені грошей винний», - цитує пресслужба заяву бізнесмена.

Саме Пригожин до цього викупив у комбінату харчування «Московський школяр» борг Фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний. Тепер ФБК і власне Олексій Навальний мають виплатити особисто Пригожину 87,7 млн руб.

Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США через його роль, як кажуть у Вашингтоні, в підтримці російської анексії українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.