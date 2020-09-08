Комітет Ради обговорить порушення тиші на Донбасі, - Верещук



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Народна депутатка України від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

Депутати дадуть свою оцінку обстрілам українських позицій

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки та оборони 9 вересня обговорить факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Крім того депутати дадуть свою оцінку обстрілам українських позицій.

«Наразі я дотримуюся позиції, якої дотримується президент, ОП. Засідання комітету буде відбуватиметься в середу і ми будемо розглядати це питання і вирішувати. якою буде позиція комітету. Треба дочекатися засідання РНБО, якщо буде така потреба. А я розумію, що є потреба, щоб було скликане термінове засідання РНБО і прийняте відповідне рішення», - сказала вона, відповідаючи на питання чи можна вважати поодинокими провокаціями загибель у неділю українських солдат і анонсування бойовиками обстрілів.

Верещук додала, що позиція РНБО необхідна, щоб депутати у парламенті винесли компетентну оцінку.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.