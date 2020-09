МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову

Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка зробити своїм пріоритетним завданням виявлення зниклого члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової.

Про це міністр написав у себе в Twitter.

«Серйозно стурбований благополуччям Марії Колесникової в Білорусі. Режим Лукашенка повинен зробити її благополучне повернення своїм головним пріоритетом. Режим повинен припинити насильство по відношенню до протестувальників, звільнити політв'язнів і почати діалог з опозицією», - йдеться в повідомленні.

