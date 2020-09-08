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    У світі

    МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову

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    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська - МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову
    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська

    Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею

    Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка зробити своїм пріоритетним завданням виявлення зниклого члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової.

    Про це міністр написав у себе в Twitter.

    «Серйозно стурбований благополуччям Марії Колесникової в Білорусі. Режим Лукашенка повинен зробити її благополучне повернення своїм головним пріоритетом. Режим повинен припинити насильство по відношенню до протестувальників, звільнити політв'язнів і почати діалог з опозицією», - йдеться в повідомленні.

    Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

    Міліція пізніше прийняла заяву про зникнення Колесникової.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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