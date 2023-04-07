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Загинув екснардеп Володимир Стретович

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загинув екснардеп Володимир Стретович
Володимир Стретович
фото з відкритих джерел

Політику було 64 роки

Політик і колишній народний депутат України Володимир Стретович загинув в автомобільній аварії. Про це повідомив депутат Верховної Ради шостого й сьомого скликань та журналіст Олександр Доній.

«Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович», – написав він.

Володимир Стретович – депутат Верховної Ради України другого (1994-1998), четвертого (2002-2006), п'ятого (2006-2007) та шостого (2007-2012) скликань. Тричі обирався за списками партії «Наша Україна».

Крім того, Стретович – заслужений юрист України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV та V ступеня.

Раніше повідомлялося, що в боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький.

Також ми писали, що в боях за Бахмут загинув діджей Андрій Мехряков (Apache).

Теги: депутат аварія смерть

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