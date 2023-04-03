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У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського
фото: скріншот відео

На записі є момент вручення Татарському статуетки, яка, як вважають правоохоронці країни-агресорки, пізніше вибухнула

Відео, яке розповсюдили російські ЗМІ, демонструє, що відбувалося перед вибухом в одному з кафе Санкт-Петербурга, унаслідок чого було ліквідовано пропагандиста Владлена Татарського. Також на записі показано, що сталося одразу після інциденту. Про це пише РБК із посиланням на очевидця, який опублікував відео.

Судячи з відео, Дар'я Трепова, яка підозрюється у вбивстві пропагандиста і яку Татарський називає Настею, вручає промовцю бюст, після чого сідає неподалік від нього. Незабаром стається вибух.

Із посиланням на слова відвідувача кафе російські ЗМІ повідомляють, що між врученням подарунка та вибухом Татарський встиг почати відповідати на інші запитання і між цими подіями пройшло приблизно п'ять хвилин. Автор відео вирізав цей момент.

Наступний фрагмент знято вже після вибуху. На ньому видно, як Трепова виходить із кафе і зупиняється біля входу.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста. Антитерорестичний комітет РФ стверджує, що у теракті винні українські спецслужби.

За інформацією Bloomberg, загибель пропагандиста Татарського може наблизити поразку Путіна.

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Теги: відео пропагандист смерть вибух

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