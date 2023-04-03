У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського

На записі є момент вручення Татарському статуетки, яка, як вважають правоохоронці країни-агресорки, пізніше вибухнула

Відео, яке розповсюдили російські ЗМІ, демонструє, що відбувалося перед вибухом в одному з кафе Санкт-Петербурга, унаслідок чого було ліквідовано пропагандиста Владлена Татарського. Також на записі показано, що сталося одразу після інциденту. Про це пише РБК із посиланням на очевидця, який опублікував відео.

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Судячи з відео, Дар'я Трепова, яка підозрюється у вбивстві пропагандиста і яку Татарський називає Настею, вручає промовцю бюст, після чого сідає неподалік від нього. Незабаром стається вибух.

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Із посиланням на слова відвідувача кафе російські ЗМІ повідомляють, що між врученням подарунка та вибухом Татарський встиг почати відповідати на інші запитання і між цими подіями пройшло приблизно п'ять хвилин. Автор відео вирізав цей момент.

Наступний фрагмент знято вже після вибуху. На ньому видно, як Трепова виходить із кафе і зупиняється біля входу.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста. Антитерорестичний комітет РФ стверджує, що у теракті винні українські спецслужби.

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За інформацією Bloomberg, загибель пропагандиста Татарського може наблизити поразку Путіна.