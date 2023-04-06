У боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький

У музиканта залишилася неповнолітня донька, дружина та мама

До початку повномасштабної війни Старовицький допомагав облаштовувати бомбосховища у Києві, а потім пішов на фронт

Під час бою на Краматорському напрямку 5 квітня загинув 40-річний музикант, режисер і диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Про це повідомили у Київській опері.

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«Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема. Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом — диригентом-постановником опери Г. Доніцетті «Ріта» і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні «Шлюбний вексель», – йдеться у повідомленні.

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Знайомі диригента в коментарях розповіли, що до початку повномасштабної війни Старовицький допомагав облаштовувати бомбосховища у Києві, а потім пішов на фронт.

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Також про загибель музиканта написала і Національна філармонія України: «На війні загинув музикант, диригент, батько і син. Герой - Костянтин Старовицький. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам і колегам».

Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року в Броварах. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України.

У Київській опері як диригент-постановник він створив кілька вистав, зокрема комічну оперу Гаетано Доніцетті «Ріта». Опера стала номінанткою театральної премії Київська пектораль 2016 у чотирьох номінаціях.

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Також Костянтин Старовицький був одним із постановників і авторів перекладу на українську комічної опери Джоржіо Россіні «Шлюбний вексель, або щастя за добу». Костянтин є переможцем Третього всеукраїнського фестивалю диригентського мистецтва Музична Таврія, що відбувався у Херсоні в 2011 році.

З перших днів повномасштабного вторгнення служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині. У нього залишилася неповнолітня донька, дружина та мама.

Раніше повідомлялося, що у бою загинув соліст Національної опери Олександр Шаповал .