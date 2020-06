Байден зустрівся з родиною Джорджа Флойда

Байден розділив горе родини загиблого, що мало для них «величезне» значення, зазначив адвокат

Колишній віце-президент Сполучених Штатів і кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден зустрівся з родиною загиблого при затриманнях поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомив адвокат сім'ї Бенджамін Кремп на своїй сторінці в Twitter.

«Слухати один одного - ось, що почне зцілювати Америку. Саме так вчинив ... Джо Байден з сім'єю Джорджа Флойда: (він слухав) більше години», - написав Кремп.

Pictured after meeting with #GeorgeFloyd’s family: VP @JoeBiden, @TheRevAl, @AttorneyCrump, Rep. @CedricRichmond, and Roger Floyd (George Floyd’s uncle) pic.twitter.com/KJvsrTEORt