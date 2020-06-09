Байден зустрівся з родиною Джорджа Флойда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джо Байден зустрівся з родиною Джорджа Флойда

Байден розділив горе родини загиблого, що мало для них «величезне» значення, зазначив адвокат

Колишній віце-президент Сполучених Штатів і кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден зустрівся з родиною загиблого при затриманнях поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомив адвокат сім'ї Бенджамін Кремп на своїй сторінці в Twitter.

«Слухати один одного - ось, що почне зцілювати Америку. Саме так вчинив ... Джо Байден з сім'єю Джорджа Флойда: (він слухав) більше години», - написав Кремп.

Він зазначив, що Байден розділив горе родини загиблого, що мало для них «величезне» значення.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

Читайте також: