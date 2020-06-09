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    «Справа Хізб ут-Тахрір»: ув'язнені в РФ кримчани влаштували протест у російському суді

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    Захворіли співробітники. Два суди в Україні припинили роботу через коронавірус - «Справа Хізб ут-Тахрір»: ув'язнені в РФ кримчани влаштували протест у російському суді
    Захворіли співробітники. Два суди в Україні припинили роботу через коронавірус

    Кримчани відмовилися брати участь у судовому засіданні, де ігноруються базові права людини

    В Апеляційному військовому суді міста Власіха Московської області під час розгляду скарги на арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір« всі обвинувачені бойкотували процес.

    Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі, передає ГО «Кримська солідарність».

    «Вони відмовилися брати участь у судовому засіданні, де ігноруються базові права людини, а засідання зводиться до формальності», - сказала Гемеджі.

    За її словами, обвинувачені наділи маски і припинили відповідати на запитання суду, натомість продемонструвавши плакати «Правда під забороною», «Гоніння за думку», «Корінь зла - рішення ВС РФ 2003».

    «Заявляємо протест проти даної форми проведення судових засідань, в яких повністю дискримінують і вбивають елементарну надію на якесь правосуддя», - сказав один із фігурантів справи Сервер Мустафаєв.

    Суд відхилив апеляцію адвокатів на рішення про продовження арешту.

    Раніше адвокати Еміль Курбедінов і Айдер Азаматов заявляли відвід всьому складу судової колегії Апеляційного військового суду м. Власіха за даною кримінальною справою через порушення прав підзахисних у вигляді утримання політв'язнів в умовах тортур і поводженні, що принижує їхню честь і гідність.

    У жовтні 2017 року російські окупанти в Криму заарештували жителів Бахчисараю Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. ФСБ закидає їм участь у забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    арешт протест права людини
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