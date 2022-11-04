Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Формат влади в Росії може змінити тільки вплив ззовні
фото: Станіслав Грузєв, glavcom.ua

«Формат влади у Росії може змінити тільки вплив ззовні»

Світ не повинен визнавати російську владу, доки в країні не відбудуться реформи. А організовувати ці зміни мають не місцеві силовики, кримінальні та військові злочинці, а міжнародне співтовариство. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Ходорковський якось сказав одному з журналістів «Дождя», що те, яку систему вони вибудують в Росії, – це внутрішня справа Росії. Ні, любі, хотів би я їм сказати. Це вже не внутрішня справа Росії. Тому що виходить так: вони вибудовують систему, вони вибудовують режими, а потім їхні режими вбивають жінок, дітей, здійснюють агресію. Все це вже не може бути внутрішньою справою Росії. Зовнішнє управління, на яких принципах буде сформовано, має вирішуватися на Заході. Якщо росіяни хочуть взяти участь у цій роботі, вони повинні змиритися з тим, що Російській імперії не повинно бути ні в яких її проявах», – пояснив Ахмед Закаєв.

Російська історія завжди змінювалася через вплив ззовні. Адже в Росії немає сформованого суспільства, яке могло б вплинути на владу зсередини, вважає Закаєв. 

«Згадайте Жовтневу революцію після Першої світової війни, розпад СРСР. Розпад був рішенням самої системи, але стався він не під впливом або тиском радянського суспільства. І сьогодні розраховувати на те, що в суспільстві підніметься невдоволення на скільки-то градусів і воно вибухне від обурення, змінить владу, режим, не можна. Формат влади може змінити тільки вплив ззовні», – каже політик.  

За словами Закаєва, за 20 років свого правління Путін ліквідував навіть усі зачатки громадянського суспільства.

Раніше народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда заявив, що Україна має взяти під контроль розвал Росії

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

Читайте також:

Теги: історія міністр депутат путін партії Україна звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дунда вважає, що всі найцінніші ресурси нинішньої Росії сконцентровані у національних республіках
Розвал Росії. Депутат Дунда пояснив, яку потужну перевагу отримають регіони
26 вересня, 14:38
Ахмед Закаєв повідомив, що в Україні незабаром запрацює представництво Ічкерії
Стало відомо, хто очолить представництво незалежної Ічкерії в Україні
1 листопада, 11:21
Кремль позбувся протестного електорату 
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації
1 листопада, 19:42

Політика

Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією
Військова допомога США: Резніков анонсував хороші новини
Військова допомога США: Резніков анонсував хороші новини
Дипломат пояснив, чого очікувати Україні від нового британського уряду
Дипломат пояснив, чого очікувати Україні від нового британського уряду
Уряд призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто обійняв посаду
Уряд призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто обійняв посаду
В Україну прибув міністр юстиції Німеччини
В Україну прибув міністр юстиції Німеччини
Ахмед Закаєв: 90% чеченців проти Кадирова
Ахмед Закаєв: 90% чеченців проти Кадирова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
174K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
52K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
52K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
30K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту