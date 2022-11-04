Закаєв: Після поразки в Україні має бути запроваджене зовнішнє управління Росією

«Формат влади у Росії може змінити тільки вплив ззовні»

Світ не повинен визнавати російську владу, доки в країні не відбудуться реформи. А організовувати ці зміни мають не місцеві силовики, кримінальні та військові злочинці, а міжнародне співтовариство. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Ходорковський якось сказав одному з журналістів «Дождя», що те, яку систему вони вибудують в Росії, – це внутрішня справа Росії. Ні, любі, хотів би я їм сказати. Це вже не внутрішня справа Росії. Тому що виходить так: вони вибудовують систему, вони вибудовують режими, а потім їхні режими вбивають жінок, дітей, здійснюють агресію. Все це вже не може бути внутрішньою справою Росії. Зовнішнє управління, на яких принципах буде сформовано, має вирішуватися на Заході. Якщо росіяни хочуть взяти участь у цій роботі, вони повинні змиритися з тим, що Російській імперії не повинно бути ні в яких її проявах», – пояснив Ахмед Закаєв.

Російська історія завжди змінювалася через вплив ззовні. Адже в Росії немає сформованого суспільства, яке могло б вплинути на владу зсередини, вважає Закаєв.

«Згадайте Жовтневу революцію після Першої світової війни, розпад СРСР. Розпад був рішенням самої системи, але стався він не під впливом або тиском радянського суспільства. І сьогодні розраховувати на те, що в суспільстві підніметься невдоволення на скільки-то градусів і воно вибухне від обурення, змінить владу, режим, не можна. Формат влади може змінити тільки вплив ззовні», – каже політик.

За словами Закаєва, за 20 років свого правління Путін ліквідував навіть усі зачатки громадянського суспільства.

Раніше народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда заявив, що Україна має взяти під контроль розвал Росії.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими.