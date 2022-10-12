Нардеп: Україна має взяти під контроль розвал Росії

«Україна має отримувати репарації від нових державних утворень, наприклад, Дагестану і Бурятії»

Українцям зараз потрібно знаходити у Росії регіональні еліти, домовлятися з ними про співіснування і допомагати їм виборювати незалежність. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «русского мира» в Україні.

За словами нардепа, після відходу Путіна у Росії можуть початися громадянські війни, а це спричинить хаос біля кордонів України. Відтак, домовленості з елітами допоможуть такого хаосу уникнути.

«Більше того, ми повинні стати посередником у торгівлі експортною сировиною і мати репарації у вигляді частки доходу від продажу сировини. Бо та ж Бурятія, чи Дагестан брали участь у війні проти України», – сказав Олег Дунда.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими.