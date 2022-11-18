«Вже роки не ті»: Зеленський нагадав Путіну про його вік

За сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність

Російському президенту Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

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Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

«Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто», – заявив президент.

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За словами Зеленського, за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.

«Ми українці пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремось за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський оголосив про перемогу над Росією в інформаційному просторі.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

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Раніше Ердоган заявив, що дуже важливо провести розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Він також наголосив, що важливо поважати заяву РФ, яка запевнила, що нібито не має відношення до цього інциденту.

До відома, Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч.