США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України

США уважно стежать за ситуацією замаху на міністра України Лещенка

США знають про повідомлення щодо причетності американця до замаху на міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка та уважно стежать за ситуацією, відповіли РИА Новости у Держдепі.

«Ми серйозно ставимося до своїх зобов'язань щодо надання допомоги американським громадянам за кордоном і уважно стежимо за ситуацією», — сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що з міркувань конфіденційності у відомстві не мають подальших коментарів.