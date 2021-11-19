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    США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України

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    США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України
    фото: Joshua Roberts / Reuters

    США уважно стежать за ситуацією замаху на міністра України Лещенка

    США знають про повідомлення щодо причетності американця до замаху на міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка та уважно стежать за ситуацією, відповіли РИА Новости у Держдепі.

    «Ми серйозно ставимося до своїх зобов'язань щодо надання допомоги американським громадянам за кордоном і уважно стежимо за ситуацією», — сказав співрозмовник агентства.

    Він додав, що з міркувань конфіденційності у відомстві не мають подальших коментарів.

    До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

    Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.

    Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

    «Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

    До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

    Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

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    Теги: МВС США міністр скандал розслідування Роман Лещенко
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    США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України