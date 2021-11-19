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    Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американця

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    Громадянина США Курта Джейкоба Гросанса заарештували на два місяці - Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американця
    Громадянина США Курта Джейкоба Гросанса заарештували на два місяці
    фото: 5.ua

    За версією слідства, американець найняв кілера, щоб вбити Лещенка через борг

    Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці. Про це повідомляє «Ґрати».

    «Печерський районний суд Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, підозрюваного у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка», – йдеться у повідомленні.

    Раніше США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України.

    До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

    Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.

    Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

    «Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

    До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

    Читайте також: Україна провокує міжнародний скандал, або Хто намагався вбити міністра Лещенка?
    Теги: суд кримінал міністр арешт скандал розслідування Роман Лещенко
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    Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американця