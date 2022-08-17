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Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Надія Клочко
glavcom.ua
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі
Мелінда Сіммонс провела зустріч з українськими військовими
фото: Оперативне командування «Північ»

Мелінда Сіммонс побувала з візитом на Чернігівщині

Надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в межах офіційного візиту до Чернігова зустрілася з командуванням та офіцерами оперативного командування «Північ». Для зустрічі амбасадорка обрала аксесуари та манікюр у кольорах українського прапора.

Як розповіли у пресслужбі Оперативного командування «Північ», пані посол разом із аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодором авіації Пітером Кракрофтом ознайомилися з безпековою ситуацією у межах району відповідальності Чернігівської та Сумської областей.

«Окремо військові та дипломати зупинилися на питаннях допомоги та підтримки української армії з боку Великобританії, зокрема щодо озброєння та техніки. У рамках візиту іноземна делегація також зустрілася з представниками Державної прикордонної служби України та керівництвом Чернігівської обласної військової адміністрації», – зазначається у повідомленні.

Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі фото 1

Окремо пресслужба розмістила у Facebook фото аксесуарів амбасадорки та британського аташе, якими вони демонструють свою підтримку Україні. У Сіммонс – брошка та браслет у кольорах українського прапора, у Кракрофта – запонки.

«Важливість – у дрібницях», – зазначається у коментарі до фото.

Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі фото 2
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі фото 3
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі фото 4
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі фото 5

Українці оцінили образ британської дипломатки та почали активно поширювати фото, дякуючи їй за підтримку. 

Нагадаємо, раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала звільнений від російських окупантів Гостомель Київської області. Британська амбасадорка показала «настінний живопис», який залишили після себе окупанти. Сіммонс додала, що побачене у Гостомелі стало для неї одкровенням.

Також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс раніше закликала українських політиків до єдності та висловила захоплення тими, хто зміг подавити політичні чвари заради інтересів України. 

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Теги: посол Велика Британія Україна

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