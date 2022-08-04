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Велика Британія може виділити 3 млрд фунтів для допомоги Україні

Альона Боженко
Сьогодні, 05:37 glavcom.ua
Велика Британія може виділити 3 млрд фунтів для допомоги Україні
Британія заявила, що потрібно підтримувати Україну всіма доступними засобами
фото: ankasam.org

Значна частина коштів піде на оборонну підтримку України

Голова Мінфіну Сполученого Королівства Надім Захаві підтримав надання передекспортного фінансування через державне агентство UK Export Finance (UKEF). Про це повідомляє Sky News.

За інформацію видання, більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги. 

Голова Мінфіну вважає, що такі компанії, як BAE Systems і Babcock International, ймовірно, будуть серед тих, хто підпише індивідуальні контракти з UKEF.

Захаві зазначив, що потрібно підтримувати Україну всіма доступними засобами, оскільки це є жестом віри в її майбутнє як держави. 

Нагадаємо, Велика Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів. ЗСУ вже проходять відповідні навчання.

Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Раніше повідомлялося, що британський депутат пропонує вигнати посольство Росії за заклики до вбивства «азовців».

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Теги: Україна війна гроші війна в Україні Велика Британія

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