Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню
Україна отримає значну кількість ракет для РСЗВ
Велика Британія подвоїть кількість реактивних систем залпового вогню M270 MLRS, які надсилає в Україну. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Himars. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони Бен Уоллес в коментарі BBC.
Також в Україну відправлять значну кількість ракет для цих РСЗВ.
Уоллес зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри. А Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід.
Міністр оборони зазначив, що Збройні сили України показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. За його словами, це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.
«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», – сказав британський міністр.
Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.
Раніше повідомлялося, що Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні. Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги.
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