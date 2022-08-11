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Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню
Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід
фото ілюстративне

Україна отримає значну кількість ракет для РСЗВ

Велика Британія подвоїть кількість реактивних систем залпового вогню M270 MLRS, які надсилає в Україну. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Himars. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони Бен Уоллес в коментарі BBC.

Також в Україну відправлять значну кількість ракет для цих РСЗВ.

Уоллес зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри. А Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід.

Міністр оборони зазначив, що Збройні сили України показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. За його словами, це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», – сказав британський міністр.

M270 MLRS – універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ і установка для запуску тактичних ракет. Перші М270 прибули до України 14 липня.

Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні. Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги. 

 

Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна війна в Україні

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