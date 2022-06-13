Посол Британії показала, що залишили після себе окупанти у Гостомелі (фото)

Посол Британії про графіті російських окупантів у Гостомелі – це не мистецтво, але це трохи інсайт

Графіті, залишені окупантами на Київщині, краще за будь-що демонструють «русскую культуру»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала звільнений від російських окупантів Гостомель Київської області. Про це вона розповіла у своєму Twitter.

Зокрема, британська амбасадорка показала «настінний живопис», який залишили після себе окупанти. Сіммонс додала, що побачене у Гостомелі стало для неї одкровенням.

«Була у Гостомелі. Графіті російських військ на будівлі, яку вони зайняли на короткий час. «Скоро додому?» – сказано на одному. Інше має два зображення з логотипом Nike. Третє «вибачте» замазано біля величезної діри в стіні. Це не мистецтво. Але це трохи інсайт», – написала посол.

Додамо, що окупація Гостомеля російськими військами тривала більше місяця.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала три провальні операції «елітних» російських десантників. Нездатність передбачити опір українців та самовпевненість російських командирів призвели до значних втрат серед десантників.

За даними розвідки, ВДВ були зазнали декілька помітних тактичних невдач ще з самого початку вторгнення. Це стосується спроби наступу на Київ через аеродром у Гостомелі в березні, зупинки руху на Ізюмському напрямку з квітня та невдалої переправи через Сіверський Донець.

Також раніше Генеральна прокуратура ідентифікувала окупанта, який знущався з мешканців Гостомеля на Київщині.