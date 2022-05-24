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    Посол Великої Британії закликала українських політиків до єдності

    Посол Великої Британії закликала українських політиків до єдності
    фото: glavcom.ua

    Сіммонс: «Єдність залишається критичною на цьому етапі війни»

    Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс нагадала українським політикам про єдність та висловила захоплення тими, хто зміг подавити політичні чвари заради інтересів України. Про це Сіммонс написала у Твіттері.

    «Національна єдність в Україні є настільки важливою, як демонстрація впевненості у волі до самооборони українців. Єдність залишається критичною на цьому етапі війни. Я вітаю всіх тих, хто зараз відклав політичні чвари заради національних інтересів України. Зразок, якому кожен повинен наслідувати», – написала Сіммонс.

    Нагадаємо, 23 травня, затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав свідчення проти народного депутата та п’ятого президента Петра Порошенка у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук наголосив, що цей трубопровід став фактично приватною власністю Порошенка. До слова, партія «Європейська Солідарність» назвала слова Медведчука «очевидною інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора». На думку представників «Євросолідарності», той текст проросійському політику «написали замовники», а за оприлюднення цього тексту Медведчук отримає кращі умови утримання та можливість потрапити на обмін.

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    Теги: Петро Порошенко росія Віктор Медведчук окупанти війна політика посол Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Посол Великої Британії закликала українських політиків до єдності