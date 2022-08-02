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Росія запровадила санкції проти 39 громадян Великої Британії

Альона Боженко
Сьогодні, 01:57 glavcom.ua
Росія запровадила санкції проти 39 громадян Великої Британії
Росія запровадила санкції проти британських політиків
фото із відкритих джерел

Під санкції потрапили політики, бізнесмени та журналісти

Міністерство закордонних справ Росії запровадило  санкції проти 39 громадян Великої Британії. Відповідна інформація опублікована на сайті відомства.

В санкційний перелік потрапили політики, бізнесмени та журналісти, які «сприяють ворожому курсу Лондона, націленому на демонізацію нашої країни та її міжнародну ізоляцію».

«У зв'язку з продовженням застосування урядом Великої Британії механізму санкційних обмежень щодо представників суспільно-політичних кіл Росії, вітчизняних економоператорів та ЗМІ ухвалено рішення про включення до російського «стоп-листу» низки британських політиків, бізнесменів та журналістів, які сприяють ворожому курсу Лондона, націленому на демонізацію нашої країни та її міжнародну ізоляцію», – йдеться у повідомленні.

Першим до списку потрапив колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон. Крім нього, під санкції потрапили лідер Лейбористської партії Кір Стрармер, член Палати лордів Джордж Робертсон, секретарі кабінету міністрів Шотландії Ангус Робертсон і Фіона Гіслоп, голова Британо-української торгової палати Бейт Томс, а також 12 журналістів видань Times, Guardian, Telegraph, Economist, Sun, BBC та телеканалів ITV і Sky News.

Зовнішньополітичне відомство країни-агресора пообіцяло продовжити роботу над розширенням «стоп-листа».

Нагадаємо, влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Запроваджені заходи будуть діяти проти низки підприємств ВПК, компаній «СоГаз» та «РЖД».

Також в ЄС почало діяти ембарго на російське вугілля.

Як повідомлялося, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

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Теги: росія Велика Британія санкції

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