Деканоїдзе пояснила, чим відрізняється поліцейське свавілля в Україні та США



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Завдання влади – не допускати до правоохоронної системи людей, які можуть вчиняти злочини

У США суд працює неупереджено

Колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв’ю «Главкому» пояснила, чим відрізняється поліцейське свавілля в Україні та США.

Зокрема, Хатія Деканоїдзе прокоментувала слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він сказав під час звіту у Верховній Раді, про те, що поліція «є дзеркалом суспільства – там є і хороші люди, і погані. А такі випадки, як в Кагарлику, можуть трапитися в будь-якій країні»

«Для мене взагалі неприйнятно, коли коментують зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і кажуть про людський фактор. Ми маємо розуміти, що в США вже встановлений діагноз: вони знають про свої проблеми і працюють над ними. У них суд працює абсолютно неупереджено, без політичного чи корупційного елементів, так само і прокуратура. Там зовсім інша система, тому я взагалі не порівнюю нашу ситуацію із ситуацією в США. Я думаю, що вони вирішать свою проблему, бо в США сильна демократія і закони. Це має бути прикладом для нас», – сказала Деканоїдзе.

Колишня голова Національної поліції погоджується з Аваковим, що у суспільстві різні люди бувають. Але, на її думку, найважливіша задача чиновників і влади – не допустити таких людей до правоохоронної системи. Якщо ж такі люди є, то це треба викорінювати, вживати превентивні заходи, аби таких випадків не було. «Те, що трапилось в Броварах, – це теж дуже тривожний випадок, бо є прикладом бездіяльності та «кришування». Тобто реально хтось може влаштувати стрілянину і так, щоб при цьому поліція не була в курсі», – сказала Деканоїдзе.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що після тортур та зґвалтування у поліції Кагарлика у кожному відділку запрацює система Сustody Records.

Як повідомлялося, 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Кагарлицьку лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування.

29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

У США спалахнули масові заворушення після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.