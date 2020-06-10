Деканоїдзе: Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде»



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Арсен Аваков шість років перебуває на посаді міністра МВС

«Коли президент Зеленський перепризначив Авакова, цього ніхто не чекав», – Деканоїдзе

Колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, – якщо на питання, які зараз накопичуються в поліції, не буде відповідей, має наставати політична відповідальність.

В інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе назвала дуже рідкісним випадком те, що в Україні один і той самий міністр працює вже шість років.

«Всі здивувалися, коли президент Зеленський перепризначив пана Авакова, цього ніхто не чекав. Але я впевнена і сподіваюся, що президент і його влада представляють нову формацію. Якщо на такі питання, які зараз накопичуються в поліції, не отримуються відповіді, має наставати політична відповідальність», – сказала Деканоїдзе.

За словами колишньої голови Нацполіції, президент дуже добре розуміє, що зараз всі ці проблеми не стосуються тільки одного чи двох людей або навіть всіх, хто працює в поліції. «Це вже відповідальність всієї влади – президента, Кабміну, Верховної Ради і так далі. Тобто сухим ніхто не вийде з води», – підкреслила Деканоїдзе.

Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.