Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітингувальники скандують «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?» тощо Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Рада в п'ятницю заслухає звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав він.

У залі зареєструвалися 253 парламентарії.

У залі засідань багато депутатів перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.

Близько 500 осіб мітингують за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова біля Верховної Ради.

Про це передає кореспонден «Главкома».

Мітингувальники скандують «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».

Також у будівлі встановлено намети «Правого сектору».

Заворушень і затримань не було помічено.

Правоохоронці та поліція діалогу контролюють безпеку.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Читайте також:



