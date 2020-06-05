  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова

    • Розсилка
    Мітингувальники скандують &laquo;Геть Авакова&raquo;, &laquo;Аваков - чорт&raquo; і тримають плакати з написами: &laquo;Геть Авакова&raquo;, &laquo;Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?&raquo; тощо - Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
    Мітингувальники скандують «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?» тощо
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Рада в п'ятницю заслухає звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки

    Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

    Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

    «Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав він.

    У залі зареєструвалися 253 парламентарії.

    У залі засідань багато депутатів перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.

    Близько 500 осіб мітингують за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова біля Верховної Ради.

    Про це передає кореспонден «Главкома».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
    Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
    Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
    Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Мітингувальники скандують «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».

    Також у будівлі встановлено намети «Правого сектору».

    Заворушень і затримань не було помічено.

    Правоохоронці та поліція діалогу контролюють безпеку.

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.  

     Читайте також: 
    За шість років Аваков лише тричі прийшов на профільний комітет Ради, хоча запрошували 32 рази


    Верховна Рада міністр Арсен Аваков розслідування поліція Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ