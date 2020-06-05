Разумков відкрив пленарне засідання. Під Радою 500 осіб мітингують за відставку Авакова
Рада в п'ятницю заслухає звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки
Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.
Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.
«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав він.
У залі зареєструвалися 253 парламентарії.
У залі засідань багато депутатів перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.
Близько 500 осіб мітингують за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова біля Верховної Ради.
Про це передає кореспонден «Главкома».
Мітингувальники скандують «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».
Також у будівлі встановлено намети «Правого сектору».
Заворушень і затримань не було помічено.
Правоохоронці та поліція діалогу контролюють безпеку.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.