Аваков зустрівся з родиною бізонів у Павлограді (відео)



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Аваков в ході робочої поїздки в Павлоград показав, як погодував бізона Скріншот з відео

Аваков «відкупився» від непрошених гостей хлібом і добрим словом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході робочої поїздки в Павлоград показав, як погодував бізона хлібом.

Відео він опублікував в Facebook.

Це сталося під час інспекції урядової програми щодо виробництва ракетного палива на Павлоградському хімзаводі.

Аваков зазначив, що бізони живуть в лісопарку хімзаводу.

«Контур території охороняється Нацгвардією. Усередині контуру, між об’єктами – в лісопарку живуть олені і... бізони! І ось бізон з бізонихою і бізонятами, побачивши якийсь нестандартний безлад – притопав розбиратися до шумної столичної делегації!», – написав Аваков.

Також він зазначив, що «відкупився» від непрошених гостей «хлібцем, добрим словом і обіцянкою зарахувати на баланс у Нацгвардію».

Варто відзначити, що в Павлограді Аваков був разом з головою Національної поліції Ігорем Клименко та заступником голови Нацполіції Вадимом Трояном.