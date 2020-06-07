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    Політика

    Аваков зустрівся з родиною бізонів у Павлограді (відео)

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    Аваков в ході робочої поїздки в Павлоград показав, як погодував бізона - Аваков зустрівся з родиною бізонів у Павлограді (відео)
    Аваков в ході робочої поїздки в Павлоград показав, як погодував бізона
    Скріншот з відео

    Аваков «відкупився» від непрошених гостей хлібом і добрим словом

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході робочої поїздки в Павлоград показав, як погодував бізона хлібом.

    Відео він опублікував в Facebook.

    Це сталося під час інспекції урядової програми щодо виробництва ракетного палива на Павлоградському хімзаводі.

    Аваков зазначив, що бізони живуть в лісопарку хімзаводу.

    «Контур території охороняється Нацгвардією. Усередині контуру, між об’єктами – в лісопарку живуть олені і... бізони! І ось бізон з бізонихою і бізонятами, побачивши якийсь нестандартний безлад – притопав розбиратися до шумної столичної делегації!», – написав Аваков.

    Також він зазначив, що «відкупився» від непрошених гостей «хлібцем, добрим словом і обіцянкою зарахувати на баланс у Нацгвардію».

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    Варто відзначити, що в Павлограді Аваков був разом з головою Національної поліції Ігорем Клименко та заступником голови Нацполіції Вадимом Трояном.

    міністр Арсен Аваков озброєння
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