Засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС: пряма трансляція

Радбез ООН вже двічі проводив засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС

Росія втретє скликала Радбез через ситуацію на ЗАЕС

Сьогодні, 6 вересня, Рада безпеки ООН втретє зібрала чергове засідання. Офіційною підставою скликання є загрози міжнародному миру та безпеці. Причиною такого формулювання є критична ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС через терористичні дії РФ.

Як повідомили в Секретаріаті Радбезу, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який представить звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію.

Зазначимо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».