Німеччина передумала закривати свої АЕС

Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох працюючих АЕС

Німеччина збирається продовжити роботу двох з трьох останніх в країні атомних електростанцій до наступної весни у зв'язку зі скороченням поставок газу з Росії. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними джерел в німецькому уряді, з такою пропозицією виступить міністр економіки і енергетики Німеччини Роберт Хабек.

На початку цього року Німеччина закрила три АЕС. Передбачалося, що до кінця року ФРН відмовиться від решти трьох АЕС. Проте, тепер, до кінця 2022 року буде закрито лише АЕС, розташовану в Емсланді в Нижній Саксонії.

Дві інші АЕС-Neckarwestheim і Isar 2-швидше за все продовжать роботу до середини квітня 2023 року в якості резерву для електромереж Німеччини.

За повідомленням європейських ЗМІ, дві АЕС буде відключено від мережі, але перебуватимуть в режимі очікування, і їх можна буде підключити у разі кризової ситуації.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини може розглянути питання про регулювання споживання газу після рішення Москви припинити постачання газу по газопроводу «Північний потік-1».

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено.

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.

3 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту.