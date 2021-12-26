Скандал із декольте. Заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці

Політик не зрозумів шквалу критики на адресу його помічниці під час візиту до Львова

Ігор Гарбарук за допомогою філософського вірша відповів на гнівні відгуки про вбрання помічниці під час візиту до Львова

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відповів критикам свого вибору помічниці, яка помилилася з дрес-кодом ексортниці під час робочої поїздки до Львова і відвідин освітянських закладів та мерії.

Після скандалу зі своєю помічницею у Львові Ігор Гарбарук опублікував сьогодні на своїй сторінці у ФБ вірш Редьярда Кіплінга у перекладі Євгена Сверстюка, пише Dailylviv.com.

Ігор Гарбарук

Через кілька годин Ігор Гарбарук вилучив цей пост зі своєї сторінки, проте видання зберегло скріншот вилученого.

Скріншот допису політика

Із публікації цього глибокого філософського вірша складається враження, що Ігор Гарбарук «потрапив в пастку для простих» і не зрозумів своєї посадової помилки державного службовця високого рангу, яку вчинив у Львові, та не має наміру бодай морально відповідати за поведінку своєї помічниці – штатної чи нештатної – це поки що офіційно невідомо.

З багатьох коментарів щодо цього випадку у соціальних мережах привертає увагу влучний допис журналістки Віки Балицької: «Насправді це сміх крізь сльози… В Україні тисячі шкіл, де в туалетах немає дверей… діти соромляться ходити в туалет, терплять або бігають додому. Щоб перекрити діряві дахи шкіл і садків – батьки збирають гроші.Директори з простягнутими руками шукають спонсорів… Щоб хоч якось покращити стан шкіл, діти стоять під терміналами і випрошують голосування для громадських проектів… В багатьох школах у класах на перших поверхах діти дихають цвіллю, руйнуючи свої легені, бо немає коштів на ремонт… В садках батьки купують мило, порошок, туалетний папір… Молоді вчителі масово звільняються, або ж взагалі не йдуть у школи працювати… З освітою в Україні катастрофа! І на тлі цієї руїни ось це все.

Питання ж не в особистому житті високопосадовця, кому воно там цікаве!? А в наглій цинічній демонстрації розкоші і атрибуту розкоші. Оця поїздка за державний кошт з «помічницею» – це атрибут розкоші і барства. І ця шуба… насправді там найбільший тригер для суспільства і цьому кейсі - це та шуба… на фоні шкільних туалетів без дверей Міністерство освіти і науки України тут вам люди емблему створили адекватну вашій сутності. І не лише Гарбарук мав би піти геть, щоб духу його не було в освіті. Але й міністр освіти Шкарлет...».

Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.