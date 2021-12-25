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    Думки вголос

    Новорічні сни президента Зеленського

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    У нинішнього президента України має бути свій &laquo;Берія&raquo; або &laquo;Ягода&raquo; - Новорічні сни президента Зеленського
    У нинішнього президента України має бути свій «Берія» або «Ягода»

    Не можна спробувати заарештовувати одного та не чіпати всіх інших

    Для того, щоб реально заарештувати колишнього президента-олігарха України, лідера політичної партії «ЄС» Порошенка, у нинішнього президента України Зеленського має бути свій «Берія» або «Ягода», здатні розправитися не лише з ворогами Зеленського, а й із його слабовільними, жадібними та корумпованими друзями, які щільно обліпили ніжне «політичне тіло» колишнього керівника «95 кварталу», – Зеленського.

    Не можна спробувати заарештовувати Порошенка та не чіпати всіх інших. Так буває лише у поганому кіно.

    І де гарантія, що місцевий «Берія» не вийде з-під контролю того ж Зеленського.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко політика Володимир Зеленський
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    Новорічні сни президента Зеленського