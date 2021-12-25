Новорічні сни президента Зеленського

У нинішнього президента України має бути свій «Берія» або «Ягода»

Не можна спробувати заарештовувати одного та не чіпати всіх інших

Для того, щоб реально заарештувати колишнього президента-олігарха України, лідера політичної партії «ЄС» Порошенка, у нинішнього президента України Зеленського має бути свій «Берія» або «Ягода», здатні розправитися не лише з ворогами Зеленського, а й із його слабовільними, жадібними та корумпованими друзями, які щільно обліпили ніжне «політичне тіло» колишнього керівника «95 кварталу», – Зеленського.

Не можна спробувати заарештовувати Порошенка та не чіпати всіх інших. Так буває лише у поганому кіно.

І де гарантія, що місцевий «Берія» не вийде з-під контролю того ж Зеленського.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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