Завтра Рада розгляне закон про зниження ПДВ для аграріїв і кадрові питання

Рада розгляне закон про зниження ПДВ для аграріїв і кадрові питання

Голосів для ухвалення законопроєктів наразі бракує, зазначив нардеп Железняк

На засіданні 17 грудня Верховна Рада розгляне законопроєкт №3656 про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для аграріїв та податковий закон №4065 щодо зниження акцизу на IQOS.

Також у порядку денному кадрові питання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Нарешті з'явився порядок денний на завтра. Дуже цікавий день», – написав він у телеграм–каналі.

За його словами, голосів для ухвалення законопроєктів наразі бракує.

«Ну і далі кадри: Лещенко на Мінагро, Вітренко на Першого віце–Міненерго, Шкарлета на ... місце Шкарлета. Виглядає так, що упевнені голоси є тільки на перше призначення. Решта два під питанням», – зазначив нардеп.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. За словами спікера, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку, нардепи розглянуть їх на пленарних засіданнях у середу та четвер.

15 грудня заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила, що на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки розглядається низка кандидатур.

На цю посаду міністра енергетики розглядається Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти пропонують Сергія Шкарлета. Ім'я кандидата на посаду міністра у справах ветеранів Янченко не уточнила.

За даними ЗМІ, Рада незадоволена роботою низки урядовців, зокрема, найбільше претензій у нардепів до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка та соцполітики Марини Лазебної.

Ще один міністр, роботою якого незадоволені - очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Джерела ЗМІ у міністерстві і у фракції «Слуга народу» напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва профільного комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.