Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: F-16 будуть у нас у небі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський: F-16 будуть у нас у небі
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Україна має домовленість із Німеччиною про додаткові установки «Петріот»

На всю територію України потрібно значно більше систем протиповітряної оборони, ніж є зараз. Також захисникам неба необхідні сучасні винищувачі F-16. Президент Володимир Зеленський упевнений, що наші Збройні сили отримають західні літаки. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Ставка у спеціальному форматі

«Коротко звітую за день. Основне за сьогодні – тривалі й дуже детальні важливі наради з нашими військовими. Спочатку – Ставка. Особливий формат – вузьке коло, тільки ключові особи.

Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час», – розповів глава держави.

За його словами, на Ставці були доповіді головнокомандувача, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника Головного управління розвідки.

«Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами й технікою.

Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну», – наголосив Зеленський

Допомога від Німеччини

Президент розповів хорошу новину від Німеччини – є домовленість із канцлером Олафом Шольцом про додаткові установки «Петріот».

«Дуже дякую, Олафе, тобі, - це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам», – підкреслив очільник України.

Удар по Запоріжжю

Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю – влучили по звичайній забудові, пошкодили церкву та житловий будинок.

«Станом на зараз відомо про те, що є загиблі… На жаль, є поранені. Мої співчуття рідним і близьким, хто втратив своїх близьких людей», – сказав Зеленський

Захист українського неба

Щодня і щотижня триває робота заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.

«Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба.

На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це «значно більше» на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад.

Готуємо й більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів: не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі», – запевнив президент.

Подяка тим, хто наближає перемогу

Зеленський традиційно подякував усім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії.

«Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта!

Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті! Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни! Слава всім, хто б’ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас! Слава всім, хто рятує життя!Слава Україні!», – завершив український лідер.

Нагадаємо, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський винищувач системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
7 серпня, 13:37
На Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів, вважає президент
Зеленський вважає, що Україну змушуватимуть почати переговори з РФ – NYT
5 серпня, 18:37
Ракети постійно змінювали напрямок польоту
Росіяни атакували Хмельниччину «Кинджалами»
26 липня, 21:55

Політика

Зеленський: F-16 будуть у нас у небі
Зеленський: F-16 будуть у нас у небі
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо відновлення звітування партій
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо відновлення звітування партій
Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру»
Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру»
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном
Рада дозволила зберігати держрезерви за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
55K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
35K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
31K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
25K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
23K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Новини

Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Вчора, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту