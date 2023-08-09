Зеленський: F-16 будуть у нас у небі
Україна має домовленість із Німеччиною про додаткові установки «Петріот»
На всю територію України потрібно значно більше систем протиповітряної оборони, ніж є зараз. Також захисникам неба необхідні сучасні винищувачі F-16. Президент Володимир Зеленський упевнений, що наші Збройні сили отримають західні літаки. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Ставка у спеціальному форматі
«Коротко звітую за день. Основне за сьогодні – тривалі й дуже детальні важливі наради з нашими військовими. Спочатку – Ставка. Особливий формат – вузьке коло, тільки ключові особи.
Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час», – розповів глава держави.
За його словами, на Ставці були доповіді головнокомандувача, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника Головного управління розвідки.
«Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами й технікою.
Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну», – наголосив Зеленський
Допомога від Німеччини
Президент розповів хорошу новину від Німеччини – є домовленість із канцлером Олафом Шольцом про додаткові установки «Петріот».
«Дуже дякую, Олафе, тобі, - це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам», – підкреслив очільник України.
Удар по Запоріжжю
Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю – влучили по звичайній забудові, пошкодили церкву та житловий будинок.
«Станом на зараз відомо про те, що є загиблі… На жаль, є поранені. Мої співчуття рідним і близьким, хто втратив своїх близьких людей», – сказав Зеленський
Захист українського неба
Щодня і щотижня триває робота заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.
«Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба.
На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це «значно більше» на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад.
Готуємо й більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів: не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі», – запевнив президент.
Подяка тим, хто наближає перемогу
Зеленський традиційно подякував усім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії.
«Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта!
Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті! Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни! Слава всім, хто б’ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас! Слава всім, хто рятує життя!Слава Україні!», – завершив український лідер.
Нагадаємо, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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