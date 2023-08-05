Зеленський вважає, що Україну змушуватимуть почати переговори з РФ – NYT
Президент поспілкувався з дипломатами перед початком саміту в Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів. Про це пише NYT.
«Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами мирного плану. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиції в міжнародних відносинах можуть допомогти з поверненням українських дітей, які були насильно депортовані до Росії, з поверненням наших солдатів, як військових, так і цивільних полонених», – сказав Зеленський своїм дипломатам перед початком саміту в Саудівській Аравії.
Пріоритетом номер один, за його словами, є дати світові зрозуміти, що будь-яке завершення війни, яке залишить контроль Росії над значною частиною України, буде слугувати лише прелюдією до більшого насильства.
«Сила наших воїнів на фронті значною мірою є наслідком сили наших домовленостей з нашими друзями та партнерами», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української Формули миру. Він проходить у місті Джидда.
Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.
Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.
Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.
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