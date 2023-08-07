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Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
фото: ілюстративне

Обсяги фінансування України перевищують допомогу, яку Вашингтон виділяв окремим країнам Європи в рамках плану Маршалла після Другої світової війни

Київ став найбільшим отримувачем допомоги з боку США у світі з часів Другої світової війни. За цим показником Україна обійшла такі країни, як Ізраїль та Єгипет. Про це  пише газета The Washington Post.

Навіть за загального американського військового бюджету у розмірі $1,66 трлн, допомога Україні виглядає унікальною, зазначає видання. Після початку російського вторгнення США направили Україні $66,2 млрд як військову, фінансову та гуманітарну допомогу. У  2022-2023 роках Ізраїль отримав від Вашингтона $8,6 млрд, Єгипет - $3,3 млрд, а Йорданія - $2,9 млрд. Тайваню було обіцяно $300 млн.

Обсяги фінансування перевищують допомогу, яку Вашингтон виділяв окремим країнам Європи в рамках плану Маршалла після Другої світової війни. Усього США спрямували 16 європейським країнам близько $150 млрд (з урахуванням інфляції) за три роки.

Опитування Pew Research Center показало, що у червні 44% прихильників Республіканської партії вважають допомогу Україні надмірною. Це на 4% більше, ніж у січні. Лише 14% прихильників Демократичної партії поділяють таку думку. Серед усіх американців лише чверть із невеликим (28%) вважає допомогу Україні надмірною.

Президент США Джо Бай ден підписав 9 травня 2022 року закон про військові постачання Україні за програмою ленд-лізу. Український президент Володимир Зеленський розцінив це рішення як «історичний крок». «Я переконаний, що ми знову переможемо разом. І ми захистимо демократію в Україні. І в Європі. Як і 77 років тому», – зазначав він. Ця програма поки що не була задіяна, оскільки США мають намір відправляти озброєння по ній лише у разі припинення двопартійної підтримки допомоги Збройним силам України.

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Теги: Ізраїль Вашингтон Украина Йорданія президент Україна Володимир Зеленський фінансування військові партії закон Китай Єгипет інвестиції озброєння

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