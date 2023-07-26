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Росіяни атакували Хмельниччину «Кинджалами»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни атакували Хмельниччину «Кинджалами»
Ракети постійно змінювали напрямок польоту
фото з відкритих джерел

Оборонці знищили 36 ворожих ракет

26 липня під час масованої повітряної атаки на Україну ЗСУ знищили 36 ворожих ракет. Про це повідомляють Повітряні сили.

Зокрема, оборонці знищили три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

«Близько 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555», – йдеться у повідомленні.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту. Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

«Хочу подякувати усім воїнам за успішну бойову роботу! Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку!» – зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. 

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Хмельниччина системи ППО російська ракета

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