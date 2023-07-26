Росіяни атакували Хмельниччину «Кинджалами»

Оборонці знищили 36 ворожих ракет

26 липня під час масованої повітряної атаки на Україну ЗСУ знищили 36 ворожих ракет. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Зокрема, оборонці знищили три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

«Близько 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555», – йдеться у повідомленні.

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Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту. Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

«Хочу подякувати усім воїнам за успішну бойову роботу! Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку!» – зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

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Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.