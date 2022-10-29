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Зеленський назвав початкову умову для відновлення переговорів із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський назвав початкову умову для відновлення переговорів із Росією
Зеленський пояснив, що подальша розмова залежатиме від того, яким чином російські військові залишать нашу країну
фото: president.gov.ua

Наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть можливі тоді, коли російські війська вийдуть з окупованих територій нашої держави. Про це він сказав під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

«Мені в цілому вже складно сказати хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні – це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації», – сказав він.

За словами Зеленського, наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом, які не поважають суверенітет нашої держави. Проявляється це в тому, що сьогодні окупаційні сили перебувають на території Україні та вбивають тут мирних громадян.

«Тож, перший повинен бути крок – вийти з наших територій», – зазначив президент.

Зеленський пояснив, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські військові залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід – то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська – то це вже зовсім інших тип.

«Тут залежить від військово-політичного керівництва РФ, що вони вибирають. Причому, вони це обирають не для нас. Вони обирають формат діалогу для свого суспільства, скільки років після війни воно буде ізольовано від світу – 10-20 або 100 років. Бо коли у тебе руки в крові – ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно», – зазначив президент.

Нагадаємо, у Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов. 

Також, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків. 

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Теги: Міноборони путін криза військові Україна президент суверенітет диктатор переговори

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