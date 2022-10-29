Зеленський назвав початкову умову для відновлення переговорів із Росією

Наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть можливі тоді, коли російські війська вийдуть з окупованих територій нашої держави. Про це він сказав під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

«Мені в цілому вже складно сказати хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні – це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації», – сказав він.

За словами Зеленського, наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом, які не поважають суверенітет нашої держави. Проявляється це в тому, що сьогодні окупаційні сили перебувають на території Україні та вбивають тут мирних громадян.

«Тож, перший повинен бути крок – вийти з наших територій», – зазначив президент.

Зеленський пояснив, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські військові залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід – то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська – то це вже зовсім інших тип.

«Тут залежить від військово-політичного керівництва РФ, що вони вибирають. Причому, вони це обирають не для нас. Вони обирають формат діалогу для свого суспільства, скільки років після війни воно буде ізольовано від світу – 10-20 або 100 років. Бо коли у тебе руки в крові – ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно», – зазначив президент.

Нагадаємо, у Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов.

Також, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.