«Керований силами зла». Глава Європейського центробанку охарактеризувала Путіна

Напад Путіна на Україну є спробою спричинити хаос і знищити якомога більше Європи

Коли Лагард бачилася з Путіним востаннє, «він не був таким хворим, як сьогодні»

Президентка Європейського центрального банку, ексдиректорка МВФ Крістін Лагард назвала російського диктатора Володимира Путіна «жахливою людиною». Так вона в інтерв’ю ірландському національному мовнику RTE Late Late Show охарактеризувала очільника Кремля, згадуючи свої зустрічі з ним.

Водночас, Лагард додала, що тоді, коли вона з ним бачилась востаннє, «він не був таким хворим, як сьогодні».

«Навіщо робити такі речі: вторгатися в країну, вбивати людей, руйнувати суспільство і зазнавати краху? Кожен, хто поводиться таким чином, певно, керований силами зла», – сказала глава Європейського центробанку.

Напад Путіна на Україну, на думку Лагард, є спробою спричинити хаос і знищити якомога більше Європи. «Незважаючи на це, дії Путіна об’єднали український народ, та європейців, а також омолодили НАТО», – додала вона.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 27 жовтня з'явився на публіці, взявши участь у засіданні дискусійного клубу Валдай. Під час промови кремлівського диктатора було помітно, що руки 70-річного Путіна вкриті темними плямами. Користувачі мережі відреагували на світлини і порівняли руки Путіна та королеви Єлизавети II за кілька днів до смерті.