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Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини
фото: Офіс президента

На Херсонщині утворено 11 нових військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

У Бериславському районі президент призначив начальниками:

  • Новоолександрівської сільської військової адміністрації – Олександра Левечка;
  • Нововоронцовської селищної військової адміністрації – Андрія Селецького;
  • Новорайської сільської військової адміністрації – Олександра Шокурова;
  • Високопільської селищної військової адміністрації – Ганну Шостак-Кучмяк.

У Каховському районі стали начальниками:

  • Любимівської селищної військової адміністрації – Сергій Коновалов;
  • Таврійської міської військової адміністрації – Микола Різак;
  • Костянтинівської сільської військової адміністрації – Олексій Кільдеров.

У Скадовському районі нові начальники:

  • Лазурненської селищної військової адміністрації – Олексій Марченко;
  • Каланчацької селищної військової адміністрації с Світлана Фоміна.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району – Іван Корень.

Як раніше повідомлялося, Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині. Раніше повідомлялося, президент Зеленський створив нові військові адміністрації на Донеччині. 

Теги: військові президент Херсонщина Володимир Зеленський указ

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