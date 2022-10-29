Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району – Іван Корень.

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie