Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини
На Херсонщині утворено 11 нових військових адміністрацій
Президент України Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
У Бериславському районі президент призначив начальниками:
- Новоолександрівської сільської військової адміністрації – Олександра Левечка;
- Нововоронцовської селищної військової адміністрації – Андрія Селецького;
- Новорайської сільської військової адміністрації – Олександра Шокурова;
- Високопільської селищної військової адміністрації – Ганну Шостак-Кучмяк.
У Каховському районі стали начальниками:
- Любимівської селищної військової адміністрації – Сергій Коновалов;
- Таврійської міської військової адміністрації – Микола Різак;
- Костянтинівської сільської військової адміністрації – Олексій Кільдеров.
У Скадовському районі нові начальники:
- Лазурненської селищної військової адміністрації – Олексій Марченко;
- Каланчацької селищної військової адміністрації с Світлана Фоміна.
Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району – Іван Корень.
Як раніше повідомлялося, Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині. Раніше повідомлялося, президент Зеленський створив нові військові адміністрації на Донеччині.
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