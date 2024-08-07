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Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку
фото з відкритих джерел

Особа, яку поновлено у військовому званні, зможе користуватись відповідними правами й пільгами

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що парламент прийняв акт ще 16 липня.

Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та інше під час дії воєнного стану.

Право застосовувати заохочення надається:

  • голова Міністерства оборони України – щодо військових звань офіцерського складу;
  • головнокомандувачу Збройних Сил України щодо військових звань сержантського складу.

Зокрема особа, яку поновили у військовому званні, може користуватись правами й пільгами відповідно до поновленого звання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше до 90 днів.

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Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада законопроєкт президент військові

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