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Зеленський назвав ключові питання засідання Ради Україна-НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав ключові питання засідання Ради Україна-НАТО
Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України
фото з відкритих джерел

На засіданні Ради Україна – НАТО буде обговорено ППО, F-16 та дозвіл для України уражати російських терористів там, де вони перебувають

Україна розраховує на потужні рішення на засіданні Ради Україна – НАТО. Про це глава держави заявив під час пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

«На ППО, F-16, дозвіл уражати російських терористів там, де вони перебувають. Ми обговоримо ці питання сьогодні», – заявив він. 

Окрім того, Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України.

«Цей документ є успіхом для України, позаяк він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми безперечно виконаємо кожен пункт, ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього», – заявив він, однак не розкрив інших подробиць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

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Теги: Володимир Зеленський НАТО президент

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