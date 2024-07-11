Зеленський назвав ключові питання засідання Ради Україна-НАТО

Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України

На засіданні Ради Україна – НАТО буде обговорено ППО, F-16 та дозвіл для України уражати російських терористів там, де вони перебувають

Україна розраховує на потужні рішення на засіданні Ради Україна – НАТО. Про це глава держави заявив під час пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

«На ППО, F-16, дозвіл уражати російських терористів там, де вони перебувають. Ми обговоримо ці питання сьогодні», – заявив він.

Окрім того, Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України.

«Цей документ є успіхом для України, позаяк він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми безперечно виконаємо кожен пункт, ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього», – заявив він, однак не розкрив інших подробиць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.