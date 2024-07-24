Заборона Московської церкви. «Слуга народу» закликав довести, що його фракція – не «ватне болото»

«Без заборони УПЦ МП не будемо голосувати». «Слуги народу» виставили ультиматум керівництву фракції

Більшість фракції «Слуга народу» готова голосувати за законопроєкт про заборону УПЦ МП, але керівництво фракції у вівторок 23 липня блокувало його внесення у порядок денний. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв.

«У нас більшість фракції «Слуга народу» готова голосувати за цей законопроєкт, але керівництво фракції у вівторок блокувало його внесення у порядок денний, – обурюється Потураєв. – І такі його (керівництва фракції) дії фактично ліплять ярлик зрадників на всіх. Це дуже важливо підкреслити, тому що з боку складається враження, що «Слуга народу» – це таке «ватне болото».

Нардеп наголосив, що міжфракційно-міжгрупове об'єднання, яке підтримує законопроєкт № 8371 має жорстку позицію: «Ми пообіцяли: якщо до нас не дослухаються, то далі ми будемо голосувати тільки за ті закони, які прямо пов'язані з обороноздатністю, і більше ні за які, поки не буде проголосовано 8371».

Зараз, за словами Потураєва, є рішення, що законопроєкт про заборону Московської церкви буде розглянутий на першому ж засіданні після великої перерви у двадцятих числах серпня.

«Можливо, сподіваються, що за цей час можна буде якось обробити фракцію «Слуга народу», інші фракції і групи до наступного засідання та якось розколоти цей рух за прийняття закону. Але переконаний: нічого з цього не вийде. Тільки гірше роблять і собі, і країні, тому що провокують політичну кризу всередині власної фракції і ще й дають можливість найнятим агентам Москви та Московської церкви продовжувати свої кампанії з брехливою дискредитацією України і цього законопроєкту», – зазначив нардеп.

Водночас він заявив, що прихильники заборони УПЦ МП в парламенті вже пішли на всі можливі компроміси: повиправляли та конкретизували певні речі.

«Були, дійсно, нормальні пропозиції від Держслужби з етнополітики. При цьому законопроєкт не став слабшим, і він готовий до розгляду. Більше нема про що говорити – виносимо в зал і голосуємо», – наголосив Потураєв.

Ви ставите під сумнів питання свого подальшого політичного майбутнього, якщо вас не буде чути керівництво власної фракції. А про вихід з фракції не задумувалися, якщо вас так демонстративно ігнорують?

На запитання, яким нардеп бачить своє політичне майбутнє, якщо його та однодумців не буде чути керівництво фракції «Слуга народу», Потураєв відповів: «Точно не думаю про вихід (із фракції, – «Главком»), тому що нас майже 150 людей. А більшість зазвичай не виходить з фракції, виходить меншість. Але як можна бачити своє політичне майбутнє, якщо твоя фракція підтримує московських попів? Що я буду людям відповідати, та в очі дивитися? Те саме стосується і всіх моїх колег, які готові за цей законопроєкт голосувати».

Народний обранець додав, що підписи під зверненням до спікера Ради Руслана Стефанчука, аби поставити цей законопроєкт на голосування, поставили вже 130 «слуг», а «голосів точно дадуть десь 150».

На зауваження, що серед цих 130 не всі так радикально налаштовані, щоб іти на протистояння з керівництвом фракції, Потураєв відповів: «Ну і гаразд, ми ж нікого не змушуємо. Якщо наші голоси менш важливі, ніж голоси уламків ОПЗЖ, то нехай далі голосують без нас. А скільки нас там буде, це не так важливо. І 20 людей вистачить для того, щоб не вистачало голосів на закони».

Нагадаємо, що вчора фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.