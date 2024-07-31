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Новий президент Ірану склав присягу під скандування «Смерть Америці та Ізраїлю»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Новий президент Ірану склав присягу під скандування «Смерть Америці та Ізраїлю»
Масуд Пезешкіан склав присягу
фото: Reuters

Масуд Пезешкіан пообіцяв послабити обмеження соціальних свобод всередині країни

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах на початку липня, пообіцявши поліпшити зв'язки країни зі світом. Про це пише Reuters.

«Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності», – сказав Пезешкіан на засіданні парламенту за участю іноземних високопосадовців.

Він також пообіцяв послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.

Як пише Reuters, перемога Пезешкіана підняла надії на відлигу в антагоністичних відносинах Ірану із Заходом, що може створити можливості для послаблення його ядерного протистояння зі світовими державами.

Іран звинуватив США у підтримці того, що він називає «ізраїльськими злочинами в Газі».

«Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності», – сказав Пезешкіан під скандування «Смерть Америці» і «Смерть Ізраїлю».

На церемонії були присутні лідери ХАМАСу та «Ісламського джихаду», а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменських хуситів і ліванської «Хезболли».

Нагадаємо, що позачергові вибори президента в Ірані відбулися після загибелі в травні в авіакатастрофі Ібрахіма Раїсі, обраного 2021 року.

Політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів в Ірані і став дев'ятим президентом Ісламської Республіки Іран.

До слова, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне миру для Росії та України. Утім, Москва залишається «цінним союзником» Тегерана.

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Теги: Іран президент вибори

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