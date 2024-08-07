Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації

Воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжено ще на 90 днів

Сьогодні, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше до 90 днів. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Глава держави підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжено ще на 90 днів. Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Варто зазначити, що в Україні вже 12 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 липня проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації. Відповідні закони у парламент вніс президент Володимир Зеленський.