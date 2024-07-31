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Зеленський повідомив, чи готова Україна до переговорів без повного виведення військ РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, чи готова Україна до переговорів без повного виведення військ РФ
фото: fr.news.yahoo.com

Україна та більшість країн світу планують підготувати мирний план

Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французьких ЗМІ.

У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови України для переговорів з Росією. Тобто чи є обов'язковою умовою повне виведення російських військ з території України.

«Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у рамках другого саміту миру – «Главком» ) ми будемо на кордонах 91 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає», – відповів Зеленський.

Водночас, він уточнив, що такий сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим. Але це не означає, що він здійсненний лише за допомогою зброї.

За словами президента, Україна та більшість країн світу планують підготувати мирний план. І після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом.

Потім французькі журналісти ще раз уточнили у Зеленського, чи означає його заява те, що повне виведення військ РФ не є умовою для переговорів.

«Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були умовою. Це бажано для всього світу»,  – відповів він.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує. «Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

У Кремлі відповіли, чи розглядають ймовірність переговорів із Україною щодо припинення війни. Зокрема це питання прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. «Питання не просте. З юридичної точки зору ця проблема стоїть на порядку денному, але з практичної точки зору ми відкриті до досягнення поставлених цілей шляхом переговорів, тому тут можливі різні варіанти», – прокоментував Пєсков.

До відома, генсек НАТО Столтенберг переконаний, що немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

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Теги: Володимир Зеленський переговори війна

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